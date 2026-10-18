Siddharthnagar News: छत के रास्ते घर में घुसे चोर, दो लाख के जेवर और नकदी ले गए

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सिद्धार्थनगर। गोल्हौरा थाना क्षेत्र के बालेजिनवा गांव में शुक्रवार रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर करीब दो लाख रुपये के जेवरात और 15 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। शनिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर गृहस्वामी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।बालेजिनवा गांव निवासी तुंगनाथ तिवारी के अनुसार, शुक्रवार रात चोर छत के रास्ते घर में घुस गए। इसके बाद घर में रखा बक्सा उठाकर गांव के बाहर खेत में ले गए। चोरों ने बक्सा तोड़कर उसमें रखे महिलाओं के करीब दो लाख रुपये के जेवरात और 15 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी।गोल्हौरा थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्र ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।