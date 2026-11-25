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शोहरतगढ़। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 मां भारती नगर में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। छत के रास्ते घर में घुसे चोर कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखे करीब ढाई लाख रुपये के कीमती जेवर लेकर भाग गए। परिवार के लौटने पर चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।मां भारती नगर निवासी लालजी गुप्ता के अनुसार, वह परिवार के साथ कुछ दिन पहले मकान में ताला लगाकर मुंबई चले गए थे। सोमवार को वापस लौटे तो घर का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे। इस दौरान कमरे का ताला टूटा मिला और बक्से में रखे आभूषण गायब थे।पीड़ित के मुताबिक, चोर छत के रास्ते मकान में दाखिल हुए थे। उन्होंने छत पर जाने वाले दरवाजे पर लगे टिनशेड को तोड़कर नीचे प्रवेश किया और कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखे जेवर चोरी कर लिए। लालजी गुप्ता ने मंगलवार शाम पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।इस संबंध में थाना प्रभारी अरविंद शर्मा ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। लालजी गुप्ता की बेटी मुंबई से आई थी और कुछ दिन रहने के बाद मकान की चाबी किसी को देकर वापस मुंबई चली गई थी। एंटी थेफ्ट टीम के साथ मामले की जांच की जा रही है।