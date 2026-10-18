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Siddharthnagar News: मोबाइल दुकान में चोरी का 24 घंटे में खुलासा, दो गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 12:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:20 AM IST
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Siddharthnagar News: Theft at mobile shop solved within 24 hours; two arrested
शिवनगर डिडई पुलिस और एंटी थेफ्ट टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने पकड़ा
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आरोपियों के पास से आठ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चाकू बरामद
बांसी। शिवनगर डिडई थाना क्षेत्र के बरहरपुर गांव में मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। शिवनगर डिडई पुलिस, एंटी थेफ्ट टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने शुक्रवार रात तेनुई पुलिया के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से आठ मोबाइल समेत अन्य सामान और एक चाकू बरामद हुआ।
सीओ बांसी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद और सीओ शुभेंदु सिंह ने बताया कि बरहरपुर गांव में मोबाइल दुकान में चोरी की घटना के खुलासे के लिए संयुक्त टीम गठित की गई थी। 16 अक्तूबर की रात मुखबिर की सूचना पर तेनुई पुलिया के पास से भैंसहिया निवासी दीपक और आकाश को गिरफ्तार किया गया।
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तलाशी के दौरान दीपक के पास से चार मोबाइल, हेक्सा ब्लेड और कैंची बरामद हुई। वहीं, आकाश के पास से चार्जर, डाटा केबल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, मोबाइल कवर, फ्लिप कवर और एक अवैध चाकू मिला। पूछताछ में दोनों ने बरहरपुर की दुकान में चोरी की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई।
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दोनों आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार, दीपक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत पांच मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, आकाश के विरुद्ध बांसी, जोगिया उदयपुर और पथरा बाजार थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम और एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में छह मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।
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