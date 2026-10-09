Siddharthnagar News: खुले केबल की चपेट में आकर किशोरी झुलसी

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जानकारी के अनुसार, रेकहट गांव निवासी रमेश कुमार की पुत्री काजल शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बकरी चराने गई थी। इसी दौरान पोखरे के पास पड़े बिजली के केबल की चपेट में आने से वह करंट से प्रभावित होकर झुलस गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे तत्काल पीएचसी बढ़नी ले गए।वहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. प्रदीप वर्मा ने किशोरी का उपचार किया। हालत में सुधार होने पर उसे घर भेज दिया गया। घटना के बाद खुले में पड़े बिजली के केबल से आसपास आने-जाने वाले लोगों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।