Siddharthnagar News: राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया लुंबिनी का शैक्षणिक भ्रमण

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पथरा। राजकीय महाविद्यालय तिगोड़वा के छात्र-छात्राओं ने रविवार को प्राचार्य डॉ. राम कुमार सिंह के नेतृत्व में नेपाल स्थित भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने बौद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और लुंबिनी के धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की।भ्रमण का संयोजन गोपाल कुमार ने किया। इसमें राजकीय महाविद्यालय पचमोहनी, सिद्धार्थनगर के डॉ. मुकेश गुप्ता भी शामिल रहे। विद्यार्थियों ने लुंबिनी के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन कर वहां की सांस्कृतिक विरासत और शांतिपूर्ण वातावरण को करीब से जाना।प्राचार्य डॉ. राम कुमार सिंह ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव भी मिलता है। ऐसे आयोजन ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रमण विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा।