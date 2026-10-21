फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Special casual leave sanctioned for teachers for voting purposes

Siddharthnagar News: मतदान के लिए शिक्षकों के विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत

Wed, 21 Oct 2026 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Special casual leave sanctioned for teachers for voting purposes
सिद्धार्थनगर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए जिले में निर्धारित आठ मतदान केंद्रों के भवन 22 और 23 अक्तूबर के लिए अधिग्रहीत किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मतदान के दिन शिक्षक मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश देने का भी आदेश जारी किया है। चुनाव के लिए 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। वहीं, 27 अक्तूबर को गोरखपुर में मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।
विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नौगढ़ तहसील कार्यालय भवन, बर्डपुर क्षेत्र पंचायत भवन, बांसी तहसील कार्यालय भवन, खेसरहा क्षेत्र पंचायत भवन, शोहरतगढ़ तहसील कार्यालय भवन, बढ़नी क्षेत्र पंचायत भवन, इटवा तहसील कार्यालय भवन और डुमरियागंज तहसील कार्यालय भवन को मतदान के लिए अधिग्रहीत किया है।
विज्ञापन

सभी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट 22 अक्तूबर को सुबह 10 बजे संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। मतदान समाप्त होने के बाद उन्हें मतदान दलों के साथ कलेक्ट्रेट, सिद्धार्थनगर में उपस्थित होना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के उन कर्मचारियों को 23 अक्तूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया है, जो शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदाता हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed