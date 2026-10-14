फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Siddharthnagar ranks first in the state in UP-112 rankings

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर यूपी-112 की रैंकिंग में प्रदेश में अव्वल

Wed, 14 Oct 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Siddharthnagar ranks first in the state in UP-112 rankings
सिद्धार्थनगर। यूपी-112 की कार्यप्रणाली, जनशिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और कॉलर फीडबैक समेत 10 मानकों पर आधारित समीक्षा में सिद्धार्थनगर पुलिस ने सितंबर 2026 की रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिले ने गोरखपुर जोन में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

जनवरी से सितंबर तक जिला लगातार जोन में प्रथम रहा, जबकि प्रदेश की रैंकिंग में भी शीर्ष पांच जिलों में बना रहा।
पुलिस कार्यालय के अनुसार, सितंबर में यूपी-112 पर जिले को कुल 7,358 सूचनाएं मिलीं। इनमें कॉलर संतुष्टि का प्रतिशत 98 रहा, जबकि औसत रिस्पांस टाइम चार मिनट 34 सेकंड दर्ज किया गया।
विज्ञापन

सीएम डैशबोर्ड पर भी जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला। सितंबर की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में रामपुर दूसरे और शामली तीसरे स्थान पर रहे।
बेहतर समन्वय से मिली उपलब्धि
यूपी-112 की पीआरवी के प्रदर्शन की 10 बिंदुओं पर समीक्षा की व्यवस्था जून 2024 में दूसरे चरण के तहत लागू की गई थी। प्रभारी निरीक्षक यूपी-112 अरविंद कुमार शाही के नेतृत्व में पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों और नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों ने समन्वय के साथ काम किया। एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed