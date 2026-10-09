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Siddharthnagar News: एसआई मान सिंह का निधन, हार्ट अटैक बताया जा रहा है कारण

Fri, 09 Oct 2026 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 09 Oct 2026 11:33 PM IST
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Siddharthnagar News: SI Man Singh passes away; suspected cause is a heart attack
- बलिया जनपद के थे मूल निवासी, वर्ष 2025 में गोरखपुर से सिद्धार्थनगर में हुआ था स्थानांतरण
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सिद्धार्थनगर। कठेला समय माता थाने में तैनात एसआई मान सिंह की शुक्रवार को मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीने में दर्द होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।
बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के शाहपुर बभनौली गांव निवासी मान सिंह वर्ष 1988 में नागरिक पुलिस में आरक्षी पद पर भर्ती हुए थे। पदोन्नति के बाद वह उपनिरीक्षक बने। नवंबर 2025 में गोरखपुर से स्थानांतरण के बाद सिद्धार्थनगर आए थे।
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शुक्रवार सुबह सीने में दर्द होने पर थाना प्रभारी नारायणलाल श्रीवास्तव उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ शोहरतगढ़ मयंक कुमार द्विवेदी ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।
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