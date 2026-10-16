फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: School children made aware of traffic rules and self-defense

Siddharthnagar News: स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों और आत्मरक्षा के प्रति किया जागरूक

Fri, 16 Oct 2026 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: School children made aware of traffic rules and self-defense
डुमरियागंज। स्कूल आने-जाने के दौरान बच्चों की सुरक्षा और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बृहस्पतिवार को भवानीगंज क्षेत्र के व्यारा स्थित विद्यालय में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जनसंवाद गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें पुलिस टीम ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों से संवाद कर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जरूरी बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही छात्र-छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके बताए गए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रह सकें।
विज्ञापन

गोष्ठी के दौरान पुलिस टीम ने बच्चों के आने-जाने के लिए निर्धारित यातायात नियमों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों की जानकारी दी। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानकों के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। पुलिस ने आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए छात्र-छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने और आवश्यक सहायता लेने के बारे में भी बताया।
विज्ञापन

आवश्यक पुलिस सहायता के लिए सीपीयू टीम प्रभारी का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया, जिससे जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सके। गोष्ठी में उपनिरीक्षक रामशब्द यादव, कांस्टेबल राजमणि, रवि जायसवाल और किरण यादव, कालिंदी मौर्य और निहारिका सिंह शामिल रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed