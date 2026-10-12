Siddharthnagar News: सड़क सुरक्षा प्रतियोगिताओं में सलोनी, अंशिका और अनुष्का ने मारी बाजी

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शोहरतगढ़। शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में रविवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें निबंध, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। प्रतियोगिताओं में सलोनी, अंशिका और अनुष्का ने मारी बाजी मारी।निबंध प्रतियोगिता में बीए तृतीय सेमेस्टर की सलोनी शर्मा ने प्रथम, सोनी ने द्वितीय और शालिनी मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में बीएससी प्रथम सेमेस्टर की अंशिका कसौधन प्रथम रहीं। बीएससी तृतीय सेमेस्टर की रीना प्रजापति ने द्वितीय और बीए तृतीय सेमेस्टर की ममता यादव ने तृतीय स्थान हासिल किया।भाषण प्रतियोगिता में बीएड प्रथम वर्ष की अनुष्का दीक्षित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बीएससी प्रथम सेमेस्टर की अंशिका कसौधन और बीएड प्रथम वर्ष की आयुषी सिंह संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहीं। वहीं, बीएड प्रथम वर्ष की सत्यनंदनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।कार्यक्रम में डॉ. राम किशोर सिंह, मीडिया प्रभारी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मुख्य नियंता प्रो. मुकेश कुमार और सहायक आचार्य शशि शेखर सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।