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Siddharthnagar News: भारत माता के जयघोष के बीच नौगढ़ नगर में आरएसएस ने किया पथ संचलन

Fri, 23 Oct 2026 11:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 23 Oct 2026 11:25 PM IST
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Siddharthnagar News: RSS conducts a path sanchalan in Naugarh town amidst chants of Bharat Mata Ki Jai
- विजयादशमी उत्सव पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने प्रमुख मार्गों से किया संचलन
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- स्वयंसेवकों के संकल्प से राष्ट्रसेवा का कार्य निर्बाध रूप से जारी: मनोज
सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से शुक्रवार को विजयादशमी उत्सव पर नौगढ़ नगर में पथ संचलन निकाला गया। गणवेशधारी स्वयंसेवकों का अनुशासित संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान भारत माता के जयघोष से नगर गूंज उठा।
पथ संचलन का शुभारंभ सरस्वती विद्या मंदिर परिसर से हुआ। यहां से स्वयंसेवक बांसी तिराहा, भारत माता चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, बुद्ध तिराहा, स्टेशन रोड और मौर्या लॉज होते हुए पुनः सरस्वती विद्या मंदिर परिसर पहुंचे। निर्धारित मार्ग पर संचलन के दौरान स्वयंसेवकों की एकजुटता और अनुशासन देखने को मिला।
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स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए आरएसएस के क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज ने कहा कि संघ की स्थापना के 101 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वयंसेवकों के संकल्प और समर्पण के कारण राष्ट्रसेवा का कार्य निर्बाध रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना सभी का दायित्व है। देशविरोधी ताकतों को पहचानना और उनके मंसूबों को सफल होने से रोकना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समर्पण ही संघ के कार्यों का आधार है।
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इस दौरान संघ के अजीत, रणजीत, मनोज कुमार, सौरभ, मुरलीधर, अविनाश, सीमा, उमा सिंह, विपिन सिंह, दिवाकर विक्रम और सतीश रस्तोगी सहित भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य, विधायक श्यामधनी राही, आशीष शुक्ला, रामनारायण, हेमंत जायसवाल और सत्यप्रकाश राही मौजूद रहे।
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