फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Rs 8,600 lost to fraud recovered for the victim

Siddharthnagar News: पीड़ित को ठगी के 8600 रुपये वापस कराए

Fri, 23 Oct 2026 11:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 23 Oct 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Rs 8,600 lost to fraud recovered for the victim
सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर साइबर सेल ने साइबर ठगी के शिकार विश्वनाथ प्रजापति के खाते में 8600 रुपये वापस करा दिए। यह धनराशि बैंक के समन्वय से एमआरएम पोर्टल के माध्यम से शुक्रवार को लौटाई गई। महादेव नंगा गांव निवासी प्रजापति ने 23 सितंबर को एनसीआरपी पोर्टल पर धोखाधड़ी की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर त्रिलोकपुर थाने की साइबर सेल टीम ने कार्रवाई शुरू की। टीम ने बैंक के साथ समन्वय कर ठगी की गई धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर हुई। साइबर अपराध से संबंधित धनराशि की रिकवरी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद और क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज बृजेश कुमार वर्मा का निर्देशन व पर्यवेक्षण रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed