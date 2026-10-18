Siddharthnagar News: दशहरा पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन, सुबह आठ से रात 10 बजे तक रोक

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- गोरखपुर की ओर से आने वाले वाहन पकड़ी-सनई चौराहे से जाएंगे- मोहाना-बर्डपुर के वाहनों के लिए विवेकानंद और साड़ी तिराहा निर्धारितसिद्धार्थनगर। दशहरा पर्व पर शहर में भीड़ नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार, हाइडिल तिराहा और पेट्रोल पंप तिराहा से सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। यह व्यवस्था त्योहार के दौरान प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए की गई है।यातायात प्रभारी अजय कुमार यादव ने बताया कि गोरखपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को पकड़ी से मोड़कर सनई चौराहे की तरफ से अपने गंतव्य तक जाना होगा। वहीं, मोहाना और बर्डपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन विवेकानंद तिराहा और साड़ी तिराहा होते हुए आगे जाएंगे। वाहन चालकों को निर्धारित मार्गों का पालन करना होगा।दशहरा पर पूजा पंडालों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर लोगों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाकर यातायात को व्यवस्थित रखने की तैयारी की गई है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित रूट का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।आपातकालीन वाहनों को मिलेगी छूटयातायात पुलिस के अनुसार, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों पर रूट डायवर्जन लागू नहीं होगा। इन्हें आवागमन की छूट रहेगी। हालांकि, यातायात की स्थिति और आवश्यकता के अनुसार विशेष परिस्थितियों में भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता है।इन मार्गों का करें इस्तेमालहाइडिल तिराहा: सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।पेट्रोल पंप तिराहा: निर्धारित अवधि में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।गोरखपुर की ओर से: पकड़ी से मुड़कर सनई चौराहे की तरफ से जाएं।मोहाना-बर्डपुर की ओर से: विवेकानंद तिराहा और साड़ी तिराहा होकर आगे जाएं।आपातकालीन वाहन: एंबुलेंस और अग्निशमन सहित आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट रहेगी।