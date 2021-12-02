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सिद्धार्थनगर। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत शनिवार को संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 58 वाहनों का चालान किया। एआरटीओ संजय कुमार सिंह की अगुवाई में चले अभियान में तेज रफ्तार, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों की जांच की गई। फिटनेस जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले दो वाहनों को निरुद्ध कर दिया गया।अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट और चार पहिया वाहनों में सीटबेल्ट के इस्तेमाल की जांच की गई। वाहनों में ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वालों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की गई। इसके अलावा निर्धारित मानकों के विपरीत प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।एआरटीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत लगातार चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, हेलमेट और सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने तथा वाहनों में अनधिकृत बदलाव नहीं कराने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।