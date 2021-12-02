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Siddharthnagar News: मेगा विधिक सहायता शिविर की तैयारियों पर हुई चर्चा

Tue, 13 Oct 2026 12:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:00 AM IST
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Siddharthnagar News: Preparations for the mega legal aid camp discussed
सिद्धार्थनगर। एक नवंबर को लोहिया कला भवन में मेगा बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव-तृतीय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित पात्र लाभार्थियों को चिह्नित करने और अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं एवं विधिक सेवाओं का लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई। इस दौरान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) वीरेंद्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र नाथ और अग्रणी जिला प्रबंधक रवि कुमार सिन्हा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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