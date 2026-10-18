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Siddharthnagar News: शस्त्र पूजन की तैयारियां पूरी, मंगलवार को होगा आयोजन

Sun, 18 Oct 2026 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:32 PM IST
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Siddharthnagar News: Preparations for Shastra Pujan complete; event to be held on Tuesday
- रामजानकी मंदिर बर्डपुर में सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम
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- विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा
बर्डपुर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बर्डपुर के तत्वावधान में मंगलवार को रामजानकी मंदिर में आयोजित होने वाले शस्त्र पूजन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। आयोजन को लेकर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया।
विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सुनील त्रिपाठी ने रामजानकी मंदिर पहुंचकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र के हिंदू भाई-बंधुओं से मंगलवार सुबह 11 बजे मंदिर पहुंचकर कार्यक्रम में सहभागिता करने की अपील की।
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इस दौरान विहिप के जिला सहमंत्री जय प्रकाश गुप्ता, नगर अध्यक्ष अर्जुन मद्धेशिया, राकेश मिश्रा, पवन कुमार जायसवाल, सुमित यादव, अनिल कुमार उमर वैश्य और मनीष जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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