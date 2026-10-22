Siddharthnagar News: घट गए आलू के बीज के दाम

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पिछले साल 17 से 22 रुपये प्रति किलो बिकने वाला आलू का बीज इस बार थोक मंडी में छह से सात रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इससे स्थानीय किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। कम कीमत के चलते इस बार आलू की खेती का रकबा बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।बारिश थमने और अक्तूबर की शुरुआत के साथ ही किसान आलू की बोआई की तैयारी में जुट गए हैं। कम दाम पर बीज उपलब्ध होने से स्थानीय किसानों की शुरुआती लागत घटने की उम्मीद है। हालांकि, आलू के कारोबार से जुड़े बाहर के किसानों को कम कीमतों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।