फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Potato seed prices have decreased

Siddharthnagar News: घट गए आलू के बीज के दाम

Thu, 22 Oct 2026 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Potato seed prices have decreased
शाहपुर। आलू की बोआई का अनुकूल समय शुरू होने के साथ ही किसानों ने बीज की खरीदारी शुरू कर दी है। नवीन मंडी समिति सहियापुर में इस बार आलू के बीज के दाम में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है।
विज्ञापन

पिछले साल 17 से 22 रुपये प्रति किलो बिकने वाला आलू का बीज इस बार थोक मंडी में छह से सात रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इससे स्थानीय किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। कम कीमत के चलते इस बार आलू की खेती का रकबा बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।
विज्ञापन

बारिश थमने और अक्तूबर की शुरुआत के साथ ही किसान आलू की बोआई की तैयारी में जुट गए हैं। कम दाम पर बीज उपलब्ध होने से स्थानीय किसानों की शुरुआती लागत घटने की उम्मीद है। हालांकि, आलू के कारोबार से जुड़े बाहर के किसानों को कम कीमतों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed