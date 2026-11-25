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सिद्धार्थनगर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने की कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने राजनीतिक दलों से अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने बीएलओ और बीएलए के बीच बेहतर समन्वय बनाकर पात्र नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया।बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी दल अपने-अपने बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की तैनाती सुनिश्चित करें और उन्हें अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करें।उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलए आपसी समन्वय बनाकर काम करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए। इसके लिए अधिक से अधिक फाॅर्म-6 भरवाकर नए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए।जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के लिए कुल 2238 बूथ बनाए गए हैं। अभियान को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी संबंधित लोगों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने स्तर पर भी अभियान की निगरानी करने और मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की।बैठक में डीएम ने उपस्थित सभी लोगों से जनगणना-2027 के तहत अपनी स्व-गणना भी अवश्य करने को कहा। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।