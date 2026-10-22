Siddharthnagar News: पुलिसकर्मियों पर पथराव-मारपीट, 10 नामजद समेत 16 पर रिपोर्ट

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पुलिस के अनुसार, 20 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे बढ़नी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक बीरेंद्र यादव हमराही आरक्षियों सच्चिदानंद सिंह और अर्जुन यादव के साथ मूर्ति विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटे थे। इसी दौरान माल गोदाम तिराहे के पास कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों के बीच-बचाव करने पर केशव पांडेय सिपाही सच्चिदानंद सिंह से उलझ गया।चौकी प्रभारी की तहरीर के मुताबिक, विवाद शांत कराने के दौरान नामजद आरोपितों के पक्ष से जुड़े लोगों ने ईंट-डंडों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। घटना में सिपाही सच्चिदानंद सिंह की पसली और हाथ में चोट आई। चौकी प्रभारी और अन्य आरक्षियों के भी चोटिल होने की बात कही गई है।घटना के बाद आसपास की दुकानों के बंद होने और बाजार में अफरा-तफरी मचने का भी उल्लेख है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरि, उनके सहयोगियों और अन्य पुलिसकर्मियों के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रित हुई।पुलिस ने केशव पांडेय, पंकज चतुर्वेदी, अभिषेक चतुर्वेदी, प्रिंस चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी, राकेश चौधरी, जयंत पांडेय, भोला पांडेय, राजन विश्वकर्मा और चतुर्भुज पाठक उर्फ कल्लू समेत पांच-छह अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और धारा-7 सीएलए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस ने आरोपी केशव पांडेय, अभिषेक चतुर्वेदी और राकेश चौधरी को ब्लॉक रोड बढ़नी से गिरफ्तार कर लिया है।