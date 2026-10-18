फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Police on alert for Durga Puja; patrolling in sensitive areas

Siddharthnagar News: दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में गश्त

Sun, 18 Oct 2026 11:31 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Police on alert for Durga Puja; patrolling in sensitive areas
सिद्धार्थनगर। नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। रविवार को जिले के सभी सर्किल, थाना और चौकी क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों व जवानों ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान प्रमुख चौराहों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी की गई। पुलिस टीमों ने दुर्गा पूजा पंडालों और प्रतिमा स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की।
विज्ञापन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त की। अधिकारियों ने पूजा समितियों के पदाधिकारियों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

पुलिसकर्मियों ने बाजारों में दुकानदारों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और सतर्क रहने की अपील की। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की गई। साथ ही लावारिस वस्तुओं पर नजर रखी गई। पुलिस का उद्देश्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के साथ जिले में सुरक्षा और सौहार्द का माहौल बनाए रखना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed