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Siddharthnagar News: पारिवारिक विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट

Sun, 11 Oct 2026 11:03 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:03 PM IST
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Siddharthnagar News: Physical altercation amidst a family dispute; cases registered based on complaints from both sides
इटवा स्थानीय थाना क्षेत्र के गंगवार बुजुर्ग गांव का मामला
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इटवा। स्थानीय थाना क्षेत्र के गंगवार बुजुर्ग गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार शाम प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एक पक्ष की राधिका पाठक ने तहरीर में आरोप लगाया कि आठ अक्तूबर की रात अमित पाठक, आदर्श पाठक, सौरभ पाठक, हनुमंत पाठक, विमला पाठक और सुमन ने उनके पति पंकज पाठक के साथ मारपीट की और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
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वहीं, दूसरे पक्ष के हनुमंत पाठक ने आरोप लगाया कि नौ अक्तूबर की रात उनके बेटे पंकज पाठक और दो अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इसमें उनकी पत्नी विमला देवी के सिर में चोट आई जबकि बहू सुमन भी घायल हो गईं। उन्होंने घर के शेड को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।
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थानाध्यक्ष अनिल कुमार दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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