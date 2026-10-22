Siddharthnagar News: बीएलओ को दिया प्रशिक्षण

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डुमरियागंज। मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए बृहस्पतिवार को तहसील सभागार में 488 बीएलओ और सुपरवाइजर को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नामों का सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। पहले चरण में 250 और दूसरे चरण में 238 बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और सूची में गलतियों को सुधारने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में रमेशचंद्र श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार, सौरभ चौरसिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।