Siddharthnagar News: आठ माह में ही उखड़कर बिखर गया ओपन जिम, गुणवत्ता पर उठे सवाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, ब्लॉक क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत तो कुछ में क्षेत्र पंचायत के माध्यम से ओपन जिम स्थापित कराए गए हैं। नेतवर गांव में क्षेत्र पंचायत की ओर से करीब एक साल पहले टेंडर प्रक्रिया के बाद ओपन जिम का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों के मुताबिक, इस पर करीब चार लाख रुपये खर्च किए गए। हालांकि, स्थापना के आठ माह के भीतर ही उपकरण उखड़कर टूटने लगे और अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं। कम समय में उपकरणों की यह स्थिति निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और गुणवत्ता की जांच की जरूरत को सामने ला रही है।ग्रामीणों ने उठाए गुणवत्ता पर सवालओपन जिम के निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। मानक के अनुरूप उपकरण नहीं लगाए जाने के कारण जिम जल्द ही खराब हो गया।- जितेंद्र सिंह, ग्रामवासीओपन जिम के उपकरणों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण वे जल्दी टूट गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।- योगेंद्र सहानी, ग्रामीणजांच के बाद कार्रवाई का आश्वासनखंड विकास अधिकारी सर्वेश मोहन ने कहा कि मामला गंभीर है। इसकी जांच कराई जाएगी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।