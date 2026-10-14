Siddharthnagar News: राप्ती नदी में लापता युवक का सुराग नहीं

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घटना में दूसरे युवक को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। गोल्हौरा गांव निवासी शक्ति प्रसाद (25) और राहुल (26) मंगलवार सुबह घर से खाद उतारने की बात कहकर निकले थे। सुबह करीब आठ बजे दोनों तिघरा घाट स्थित राप्ती नदी के पुल पर पहुंचे और नदी में छलांग लगा दी।यह देखकर आसपास मौजूद ग्रामीण नदी की ओर दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को बाहर निकाल लिया। वहीं, तेज बहाव के कारण शक्ति प्रसाद का पता नहीं चल सका।प्रभारी निरीक्षक गोल्हौरा संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि लापता युवक की तलाश में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जुटी है।