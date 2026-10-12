फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: No pension for six months; differently-abled individuals appeal to the MLA

Siddharthnagar News: छह माह से नहीं मिली पेंशन, दिव्यांगों ने विधायक से लगाई गुहार

Mon, 12 Oct 2026 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 12 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: No pension for six months; differently-abled individuals appeal to the MLA
- आवास सहित अन्य समस्याओं के समाधान की भी उठाई मांग, विधायक ने दिया निस्तारण का आश्वासन
विज्ञापन

डुमरियागंज। छह महीने से पेंशन नहीं मिलने और आवास सहित अन्य समस्याओं से परेशान दिव्यांगजनों ने विधायक सैय्यदा खातून से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने समस्याओं का समाधान कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की।
डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों ने बताया कि लंबे समय से पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आवास सहित अन्य समस्याओं के चलते भी उनकी परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने संबंधित समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग की।
विज्ञापन

दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनने के बाद विधायक सैय्यदा खातून ने उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सम्मान, सहयोग और उनका अधिकार दिलाना सभी की जिम्मेदारी है। उनकी समस्याओं का समाधान कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का निस्तारण और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed