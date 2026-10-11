Siddharthnagar News: दशहरा-दिवाली पर नहीं होगी परेशानी सड़कों के गड्ढे भरने में जुटा प्रशासन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरि ने बताया कि जिन वार्डों में सड़कों पर गड्ढे हैं, उन्हें चिह्नित कर दुरुस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर दुर्गा मूर्तियों को लाने-ले जाने और विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि त्योहारों के दौरान कहीं भी सड़क, सफाई, पेयजल या अन्य किसी व्यवस्था से संबंधित समस्या सामने आए तो इसकी जानकारी नगर पंचायत कार्यालय अथवा उन्हें सीधे दें। इससे समय रहते समस्या का समाधान कराया जा सकेगा।अध्यक्ष ने कहा कि दशहरा और दिवाली महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इन्हें शांतिपूर्ण और सुविधाजनक ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर पंचायत प्रशासन के साथ नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।