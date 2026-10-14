फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: NHM staff's work boycott causes difficulties

Siddharthnagar News: एनएचएम कर्मियों के कार्य बहिष्कार से मुश्किल

Wed, 14 Oct 2026 11:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: NHM staff's work boycott causes difficulties
शोहरतगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के अंतर्गत अतरी, अलीदपुर और माधवपुर पीएचसी सहित 14 जन आरोग्य मंदिरों पर सेवाएं प्रभावित होने से मरीजों को इलाज के लिए सीएचसी का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
विज्ञापन

इससे केंद्र पर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं, टीकाकरण के लिए भी महिलाओं को अपने गांव से दूर सीएचसी पहुंचना पड़ रहा है। इससे समय और पैसे की अतिरिक्त खपत हो रही है। पल्टादेवी की पुष्पा देवी ने कहा कि पहले पल्टादेवी के जन आरोग्य मंदिर में ही टीकाकरण हो जाता था। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद केंद्र बंद है। बुधवार को टीकाकरण के लिए 15 किलोमीटर दूर शोहरतगढ़ आना पड़ा।
विज्ञापन

पतियापुर की मनीषा ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण के लिए शोहरतगढ़ सीएचसी आना पड़ा। पहले अतरी पीएचसी पर टीकाकरण हो जाता था। इस बार गांव से दो किलोमीटर पैदल चलकर बानगंगा पहुंची। वहां से साधन पकड़कर शोहरतगढ़ आना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed