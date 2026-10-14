Siddharthnagar News: एनएचएम कर्मियों के कार्य बहिष्कार से मुश्किल

विज्ञापन

इससे केंद्र पर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं, टीकाकरण के लिए भी महिलाओं को अपने गांव से दूर सीएचसी पहुंचना पड़ रहा है। इससे समय और पैसे की अतिरिक्त खपत हो रही है। पल्टादेवी की पुष्पा देवी ने कहा कि पहले पल्टादेवी के जन आरोग्य मंदिर में ही टीकाकरण हो जाता था। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद केंद्र बंद है। बुधवार को टीकाकरण के लिए 15 किलोमीटर दूर शोहरतगढ़ आना पड़ा।पतियापुर की मनीषा ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण के लिए शोहरतगढ़ सीएचसी आना पड़ा। पहले अतरी पीएचसी पर टीकाकरण हो जाता था। इस बार गांव से दो किलोमीटर पैदल चलकर बानगंगा पहुंची। वहां से साधन पकड़कर शोहरतगढ़ आना पड़ा।