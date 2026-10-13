Siddharthnagar News: जंगली सूअर का शिकार कर रहे नेपाली नागरिक को दबोचा

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एसएसबी ने आरोपी और बरामद सामान को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए इटवा वन विभाग को सौंप दिया।एसएसबी से मिली जानकारी के अनुसार, सूचना के आधार पर स्पेशल पेट्रोलिंग टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 566 से करीब एक किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर टीसम गांव के पास कार्रवाई की। इस दौरान नेपाल के कपिलवस्तु जिले के कृष्णानगर थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी गोविंद पासी (27) को पकड़ा गया।प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह जंगली सूअर का शिकार करने के बाद उसके मांस का इस्तेमाल खाने के लिए करता है। इसके बाद एसएसबी की टीम ने आरोपी और बरामद सामग्री को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए वन विभाग, इटवा के सुपुर्द कर दिया।