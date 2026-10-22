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Siddharthnagar News: सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की मौत

Thu, 22 Oct 2026 11:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:07 PM IST
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Siddharthnagar News: Motorcyclist injured in road accident dies
तुलसियापुर। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के डीडी रोड पर मुंहचुरवा घाट के पास बुधवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल बाइक सवार युवक की मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया था। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
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मृतक की पहचान त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के मनिकौरा गांव निवासी चेतराम गुप्ता (30) पुत्र प्रह्लाद के रूप में हुई। वह बाइक से अपनी ससुराल ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मुजेहना गांव जा रहे थे। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा है।
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जानकारी के अनुसार, चेतराम बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मुंहचुरवा घाट के पास पहुंचे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई।
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आसपास के लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ रेफर किया गया।
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