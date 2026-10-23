एमएलसी चुनाव : सिद्धार्थनगर में 76.86% मतदान

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सुबह मतदान की रफ्तार धीमी रही लेकिन दोपहर तक इसमें तेजी आई। मतदान में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं से अधिक रही। सुबह 10 बजे तक 15.11 प्रतिशत मतदान हुआ था। दोपहर 12 बजे तक यह बढ़कर 45.68 प्रतिशत और दोपहर दो बजे तक 65.81 प्रतिशत पहुंच गया।दोपहर दो बजे तक 1834 मतदाता वोट डाल चुके थे। इसके बाद शाम चार बजे तक 308 और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह कुल 2142 मतदाताओं ने वोट डाले। अंतिम आंकड़ों के अनुसार, मतदान करने वालों में 1745 पुरुष और 397 महिलाएं शामिल रहीं। इस दाैरान मदरसा शिक्षकों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया।