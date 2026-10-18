Siddharthnagar News: मिठवल की बेटी मीनाक्षी ने जीते चार पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बनाई जगह

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29 अक्तूबर से गाजियाबाद में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएंगी दमखमघोसियारी। मिठवल ब्लॉक के कहरपुरवा गांव की मीनाक्षी चौधरी ने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से देवरिया में 12 से 16 अक्तूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में मीनाक्षी ने दो स्वर्ण और दो रजत पदक जीते। इस प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जगह बनाई है।मीनाक्षी चौधरी पुत्री श्रीकृष्ण चौधरी ने 400 मीटर दौड़ और 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं, 400 मीटर रिले और 100 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की। उनकी इस उपलब्धि से कहरपुरवा गांव सहित खेसरहा क्षेत्र में खुशी का माहौल है।मीनाक्षी अब 29 अक्तूबर से सात नवंबर तक गाजियाबाद में होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। उनकी सफलता से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतेंगी।