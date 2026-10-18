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Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

Sun, 18 Oct 2026 12:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:22 AM IST
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Siddharthnagar News: Man accused of raping a minor arrested, sent to jail
सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में वांछित आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आदित्य गौड़ उर्फ शनि के रूप में हुई है, जो कस्बा शोहरतगढ़ के वार्ड नंबर 15 मोतीलाल नगर का निवासी है। उस पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसओ शेषमणि पांडेय ने बताया कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार सक्रिय थी। शनिवार को पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ पूरी होने के बाद आदित्य गौड़ उर्फ शनि को जेल भेज दिया गया है।
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