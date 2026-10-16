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Siddharthnagar News: 2100 दीपों से जगमगाया लोहा मंडी तिराहा, सुख-समृद्धि की कामना

Sat, 17 Oct 2026 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:04 AM IST
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Siddharthnagar News: Loha Mandi Tiraha illuminated with 2100 lamps, wishes for happiness and prosperity
बांसी कस्बे के मंगल बाजार में दीप प्रज्ज्वलित करते श्रद्धालू। संवाद
बांसी। शारदीय नवरात्र के अवसर पर शुक्रवार को मंगल बाजार स्थित लोहा मंडी तिराहा पर कस्बे की सबसे पुरानी दुर्गा प्रतिमा के निकट 2100 दीप जलाए गए। श्री दुर्गा पूजा समिति लोहा मंडी तिराहा की ओर से आयोजित दीपोत्सव में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने दीपदान कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रतिमा स्थल को रंगोली और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया। दीपों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा। कार्यक्रम में श्याम सुंदर, वासुदेव अग्रहरि, गुड्डू बरनवाल, विजय वर्मा, विष्णु अग्रहरि, कैलाश मोदनवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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