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रानी लक्ष्मी घाट पर की गई बैरिकेडिंग : बांसी। कार्तिक पूर्णिमा पर राप्ती नदी के रानी लक्ष्मी घाट, टेढ़ी घाट और भूतनाथ घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान-दान किया। रानी लक्ष्मी घाट पर नगर पालिका की ओर से बैरिकेडिंग, नाव, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के पंडाल और अलाव की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसडीएम विश्वमित्र और कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।दीपदान से जगमगाए राप्ती नदी के घाट : शाहपुर। डुमरियागंज नगर के शाहपुर पुरानी बाजार से जाने वाले राप्ती नदी घाट पर भोर से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। लोगों ने स्नान के बाद घाट स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना की। नगर प्रशासन की ओर से साफ-सफाई और रोशनी की व्यवस्था की गई थी। भरतकुंड सरोवर में स्नान के साथ आठ दिवसीय मेले का आगाज : भारतभारी। कार्तिक पूर्णिमा पर भरतकुंड सरोवर में भोर चार बजे से श्रद्धालुओं ने स्नान और पूजा-अर्चना की। इसके साथ ही आठ दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में झूले, स्टीमर, मौत का कुआं और खाजा की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। सीओ बृजेश कुमार वर्मा ने बताया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।हवन-पूजन के साथ दो दिवसीय मेले का समापन : बिस्कोहर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के परसोहन और गदाखौवा ग्राम पंचायत स्थित भिरूरा घाट के समय माता मंदिर परिसर में चल रहे दो दिवसीय कार्तिक मेले का मंगलवार को समापन हो गया। सोमवार से शुरू अखंड रामायण पाठ और रामधुन कीर्तन के बाद मंगलवार को हवन-पूजन और पूर्णाहुति हुई। श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों ने पूजा-अर्चना के साथ मेले में खरीदारी की।सीमा पर भारत-नेपाल के श्रद्धालुओं का संगम : ककरहवा। भारत-नेपाल सीमा के अजमा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दोनों देशों के हजारों लोगों ने कूड़ा नदी में स्नान और गोदान किया। इसके बाद श्रीराम-जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना कर मन्नतें मांगीं। भारतीय क्षेत्र में झूले आकर्षण का केंद्र रहे, जबकि नेपाल की ओर सांस्कृतिक मंडलियों ने भजन प्रस्तुत किए।