Siddharthnagar News: भूमि अधिग्रहण के लंबित कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश

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डुमरियागंज। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) डॉ. ज्ञान प्रकाश ने शनिवार को तहसील समाधान दिवस के बाद रेलवे और शामली एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित गांवों के लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों से अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। साथ ही भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।बैठक में डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ककरापोखर, जमौतिया, सोनारेडीह, औराताल, टिकरिया, सादुल्लाहपुर, मिश्रौलिया, अगया और एकघरवा सहित अन्य संबंधित गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीएम ने तहसील स्तर पर लंबित कार्यों, विशेषकर अंश निर्धारण की स्थिति की जानकारी ली।उन्होंने लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित कार्यों को जल्द पूरा करें, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने राजस्व कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने और प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित गांवों के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे।