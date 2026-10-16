Siddharthnagar News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर वीडियो वायरल किया, पुलिस हुई परेशान

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इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बृहस्पतिवार रात मोहाना पुलिस युवक की तलाश में जुट गई। घर पहुंचने पर युवक सही-सलामत मिला और अपनी दुकान चला रहा था।बताया जा रहा है कि रामप्रताप काफी दिनों से अपने नाम से इंस्टाग्राम आईडी चला रहा था। कुछ दिन पहले उसकी आईडी हैक कर ली गई। इसके बाद हैकर ने उसका एक वीडियो एडिट करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में दावा किया गया कि रामप्रताप ने जहर खा लिया है और वह मरने वाला है। इसमें उसके परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। एडिटेड वीडियो में युवक उल्टी करता हुआ दिखाई दे रहा था।