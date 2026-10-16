Siddharthnagar News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर वीडियो वायरल किया, पुलिस हुई परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
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ककरहवा। मोहाना थाना क्षेत्र के दुल्हा शुमाली गांव के टोला सलसलवा निवासी रामप्रताप पुत्र तौलन की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर किसी ने उसका एडिटेड वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में रामप्रताप के जहर खाने और मरने की बात कही गई थी।
इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बृहस्पतिवार रात मोहाना पुलिस युवक की तलाश में जुट गई। घर पहुंचने पर युवक सही-सलामत मिला और अपनी दुकान चला रहा था।
बताया जा रहा है कि रामप्रताप काफी दिनों से अपने नाम से इंस्टाग्राम आईडी चला रहा था। कुछ दिन पहले उसकी आईडी हैक कर ली गई। इसके बाद हैकर ने उसका एक वीडियो एडिट करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में दावा किया गया कि रामप्रताप ने जहर खा लिया है और वह मरने वाला है। इसमें उसके परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। एडिटेड वीडियो में युवक उल्टी करता हुआ दिखाई दे रहा था।
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इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बृहस्पतिवार रात मोहाना पुलिस युवक की तलाश में जुट गई। घर पहुंचने पर युवक सही-सलामत मिला और अपनी दुकान चला रहा था।
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बताया जा रहा है कि रामप्रताप काफी दिनों से अपने नाम से इंस्टाग्राम आईडी चला रहा था। कुछ दिन पहले उसकी आईडी हैक कर ली गई। इसके बाद हैकर ने उसका एक वीडियो एडिट करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में दावा किया गया कि रामप्रताप ने जहर खा लिया है और वह मरने वाला है। इसमें उसके परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। एडिटेड वीडियो में युवक उल्टी करता हुआ दिखाई दे रहा था।
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