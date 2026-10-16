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Siddharthnagar News: गो-आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें

Fri, 16 Oct 2026 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:42 PM IST
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Siddharthnagar News: Inspect the cow shelters
सिद्धार्थनगर। गौ आश्रय स्थलों में गोवंश के संरक्षण और देखभाल की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। गोवंश के लिए हरे चारे, भूसे और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक में दिए।
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मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी गोवंश का समय से टीकाकरण कराने पर जोर दिया।
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