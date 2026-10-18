फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Inform people about the party's work and bring them into the BSP fold

Siddharthnagar News: पार्टी के कार्यों को बता लोगों को बसपा से जोड़ें

Sun, 18 Oct 2026 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Inform people about the party's work and bring them into the BSP fold
सिद्धार्थनगर। बहुजन समाज पार्टी की ओर से कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के महदेवा बाजार में रविवार को कैडर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्ती मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी इंदल राम ने 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार में हुए विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाते हुए लोगों को पार्टी से जोड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा, सपा और कांग्रेस दलित, पिछड़ा, महिला, किसान विरोधी है, इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। सर्व समाज की हितैषी सिर्फ बसपा है और इसी पार्टी में ही सबका सम्मान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed