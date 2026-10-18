Siddharthnagar News: पार्टी के कार्यों को बता लोगों को बसपा से जोड़ें

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सिद्धार्थनगर। बहुजन समाज पार्टी की ओर से कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के महदेवा बाजार में रविवार को कैडर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्ती मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी इंदल राम ने 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार में हुए विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाते हुए लोगों को पार्टी से जोड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा, सपा और कांग्रेस दलित, पिछड़ा, महिला, किसान विरोधी है, इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। सर्व समाज की हितैषी सिर्फ बसपा है और इसी पार्टी में ही सबका सम्मान है।