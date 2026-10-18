फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Indias character is exemplary for society: Balram

समाज के लिए अनुकरणीय है भारत का चरित्र : बलराम

Sun, 18 Oct 2026 11:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Indias character is exemplary for society: Balram
भनवापुर। भनवापुर ब्लॉक क्षेत्र के बिजौरा स्थित शिव मंदिर परिसर में चल रही संगीतमय श्रीराम कथा के सातवें दिन शनिवार को कथा वाचक संत बलराम दास ने भगवान श्रीराम के अनुज भरत के चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया।
विज्ञापन

कथावाचक ने कहा कि भरत का चरित्र समाज के लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन भाई के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण और आदर्श का अनुपम उदाहरण है। कथा को आगे बढ़ाते हुए संत बलराम दास ने कहा कि भगवान श्रीराम के वन गमन के बाद राजा दशरथ का निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर ननिहाल से अयोध्या पहुंचे भरत को जब श्रीराम के वनवास की जानकारी हुई तो वह बेहद दुखी हुए। उन्होंने माता कैकेयी और दासी मंथरा के प्रति नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed