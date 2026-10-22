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Siddharthnagar News: गाजे-बाजे के साथ निकाली मूर्तियों की विसर्जन यात्रा

Thu, 22 Oct 2026 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:32 PM IST
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Siddharthnagar News: Immersion procession for idols taken out with great fanfare
चिल्हिया क्षेत्र के पलटा देवी पोखरे प्रतिमा का विसर्जन करते श्रद्धालु। संवाद
चिल्हिया। क्षेत्र में स्थापित दुर्गा मूर्तियों की विसर्जन शोभायात्रा बुधवार देर रात गाजे-बाजे के साथ निकाली गई। शोभायात्रा गांवों में भ्रमण करने के बाद डोई नाला, पलटा देवी पोखरे समेत अन्य विसर्जन स्थलों के लिए रवाना हुई।
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इस दौरान श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते रहे।चिल्हिया, मुड़िला, मुड़ली, कपिया अलीदापुर, कटया, महला, चरगड्डी, बरगदवा, केसारा, खुरहुरिया, सेहड़ी, पकड़ी, करौना, सिरवत, बसठा, बेलवा, कंदवा बाजार, करौती, बड़गो, कपिया, सेमरियाव, कौवाडीह और कनवाडीह समेत विभिन्न गांवों की दुर्गा मूर्ति विसर्जन स्थलों पर पहुंचीं।
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वहां माता रानी और गंगा की आरती-पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए मूर्तियों का विसर्जन किया।
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