Siddharthnagar News: गाजे-बाजे के साथ निकाली मूर्तियों की विसर्जन यात्रा

विज्ञापन



इस दौरान श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते रहे।चिल्हिया, मुड़िला, मुड़ली, कपिया अलीदापुर, कटया, महला, चरगड्डी, बरगदवा, केसारा, खुरहुरिया, सेहड़ी, पकड़ी, करौना, सिरवत, बसठा, बेलवा, कंदवा बाजार, करौती, बड़गो, कपिया, सेमरियाव, कौवाडीह और कनवाडीह समेत विभिन्न गांवों की दुर्गा मूर्ति विसर्जन स्थलों पर पहुंचीं। विज्ञापन

वहां माता रानी और गंगा की आरती-पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए मूर्तियों का विसर्जन किया। इस दौरान श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते रहे।चिल्हिया, मुड़िला, मुड़ली, कपिया अलीदापुर, कटया, महला, चरगड्डी, बरगदवा, केसारा, खुरहुरिया, सेहड़ी, पकड़ी, करौना, सिरवत, बसठा, बेलवा, कंदवा बाजार, करौती, बड़गो, कपिया, सेमरियाव, कौवाडीह और कनवाडीह समेत विभिन्न गांवों की दुर्गा मूर्ति विसर्जन स्थलों पर पहुंचीं।वहां माता रानी और गंगा की आरती-पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए मूर्तियों का विसर्जन किया।

चिल्हिया। क्षेत्र में स्थापित दुर्गा मूर्तियों की विसर्जन शोभायात्रा बुधवार देर रात गाजे-बाजे के साथ निकाली गई। शोभायात्रा गांवों में भ्रमण करने के बाद डोई नाला, पलटा देवी पोखरे समेत अन्य विसर्जन स्थलों के लिए रवाना हुई।