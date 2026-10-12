फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Immediately report any issues via the helpline numbers

Siddharthnagar News: समस्या होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबरों पर करें सूचित

Mon, 12 Oct 2026 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 12 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Immediately report any issues via the helpline numbers
शाहपुर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के सोहना गांव में स्थित विद्यालय में सोमवार को मिशन शक्ति के तहत त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांस्टेबल प्रीती ने उपस्थित महिलाओं को महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा, आते-जाते समय रास्ते में किसी छेड़छाड़ आदि समस्या होने पर तत्काल महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर फोन कर सूचित करें।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि महिलाएं अपने अधिकारों को समझें और किसी भी तरह की समस्या होने पर थाने में बने महिला हेल्प डेस्क पर शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग कर सकती हैं, इस दौरान पूरी गोपनीयता रखी जाती है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं व बच्चों को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी महिलाएं अपने बच्चियों को इसके बारे में जानकारी दें ताकि भविष्य में उसे किसी तरह की समस्या होने पर वह बेझिझक अपनी बात आपसे कह सके।
विज्ञापन

एसआई कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान धनंजय दूबे, अवनीश सिंह, क्रांति, प्रमिला, मालती, ज्ञानमती आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed