Siddharthnagar News: तैयार की जा रहीं मां दुर्गा की मूर्तियां

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महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर विशेष मेहनत कर रहे हैं। मूर्तिकार राम कुमार ने बताया कि इस बार 35 प्रतिमाओं को नए डिजाइन और आकर्षक रंगों से सजाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण के लिए वह पांच माह पहले ही यहां आ जाते हैं।

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जोगिया। आस्था और श्रद्धा का महापर्व शारदीय नवरात्र 11 अक्तूबर से शुरू होगा। इसे लेकर नगर से लेकर गांव तक तैयारियां तेज हो गई हैं। मां दुर्गा के पूजन पंडालों में स्थापित होने वाली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार दिन-रात जुटे हैं।