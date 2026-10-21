Siddharthnagar News: डुमरियागंज में शांतिपूर्ण माहौल में हुआ मूर्ति विसर्जन
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:24 PM IST
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डुमरियागंज। विजयादशमी पर मंगलवार रात डुमरियागंज नगर समेत तहसील क्षेत्र में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। श्रद्धालु गाजे-बाजे और जयकारों के बीच शोभायात्रा निकालकर राप्ती नदी तट पहुंचे। यहां अस्थायी तालाब में विधि-विधान से मूर्तियों का विसर्जन हुआ। सुरक्षा के लिए एसडीएम विवेकानंद मिश्रा, सीओ बृजेश कुमार वर्मा समेत पुलिसकर्मी और गोताखोर तैनात रहे। विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
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