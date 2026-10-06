Siddharthnagar News: मछली के विवाद में घर में घुसकर मारपीट, पांच पर प्राथमिकी

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मामला चार अक्तूबर की सुबह करीब पांच बजे का है। रोहूडीला गांव के टोला उमरा निवासी राम (17) और पवन (15) गांव के पास मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान पानी में पत्थर फेंकने को लेकर उनका दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। पीड़ित अमेरिका का आरोप है कि बात बढ़ने पर आरोपित लाठी-डंडे, चाकू और धारदार हथियार लेकर उसके घर पहुंच गए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। अमेरिका जान बचाने के लिए एक पड़ोसी के घर में छिप गया, परंतु आरोपितों ने वहां भी हमला किया। हमले में पड़ोसी प्रदीप चौधरी की पत्नी समेत अन्य लोगों को भी चोटें आईं।पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर कुल पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन आरोपितों में दो नाबालिग भी शामिल हैं।एसओ मोहाना जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी।