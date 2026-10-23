Siddharthnagar News: बढ़नी में अधिक, नौगढ़ में कम मतदान

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जिले के आठ केंद्रों पर कुल 2787 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 2142 ने मतदान किया। बढ़नी में 228 मतदाताओं में से 188 ने वोट डाले।वहीं, नौगढ़ में 784 मतदाताओं में से 557 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नौगढ़ में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होने के बावजूद यहां मतदान प्रतिशत जिले के अन्य केंद्रों की तुलना में सबसे कम रहा।अन्य केंद्रों में शोहरतगढ़ में 81.25 प्रतिशत और डुमरियागंज में 81.01 प्रतिशत मतदान हुआ। खेसरहा में 80.56 प्रतिशत, इटवा में 79.27 प्रतिशत और बांसी में 76.60 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। बर्डपुर में 100 मतदाताओं में से 76 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहां मतदान प्रतिशत 76 रहा।