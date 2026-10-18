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Siddharthnagar News: अनुदेशकों के नियमितीकरण और बकाया पर सरकार जल्द ले निर्णय

Sun, 18 Oct 2026 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:33 PM IST
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Siddharthnagar News: Government should soon take a decision regarding the regularization and outstanding dues of instructors
एरियर भुगतान और नियमितीकरण की मांग को लेकर गरजे अनुदेशक
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बांसी/सकारपार। बांसी कस्बे के रानी लक्ष्मी वाटिका मैरिज हॉल में रविवार को परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें अनुदेशकों के नियमितीकरण, एरियर भुगतान और बढ़े हुए मानदेय जैसी विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि अनुदेशक प्रशिक्षित हैं। उन्हें नियमित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने अनुदेशक पद का सृजन कर नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। विक्रम सिंह ने बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि लंबित एरियर का भुगतान जल्द मिलेगा। उनके अनुसार, प्रत्येक अनुदेशक का लगभग नौ लाख रुपये तक बकाया होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो गया है। अब सरकार को एरियर भुगतान और नियमितीकरण पर भी निर्णय लेना चाहिए। इससे लंबे समय से संघर्ष कर रहे अनुदेशकों को राहत मिलेगी। जिला अध्यक्ष महेश्वरी पाठक ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया।
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संगठन की मजबूती और समस्याएं
बैठक में संगठन की मजबूती पर भी चर्चा हुई। अनुदेशकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में संतोष सिंघानिया, सत्याल सिंह, गणेश यादव और हरिश्चंद्र मौजूद रहे। विनीता मिश्रा, सीमा निषाद, रामशंकर गुप्ता और जितेंद्र राय भी उपस्थित थे। प्रतिमा पांडेय समेत कई अन्य अनुदेशक भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान एसोसिएशन की जिला इकाई का चयन भी किया गया। महेश्वरी पाठक को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया। विनीता मिश्रा को महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। पदाधिकारियों के चयन पर उपस्थित अनुदेशकों ने खुशी जताई। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया।
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