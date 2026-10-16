Siddharthnagar News: नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों के प्रति लचीला रुख अपनाए सरकार

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कपिलवस्तु (नेपाल)। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले की पकड़ी गांवपालिका में शुक्रवार को आयोजित पार्टी प्रवेश एवं शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कपिलवस्तु के दो सांसद विक्रम थापा और मोहनलाल आचार्य के साथ पड़ोसी जिले रुपनदेही की सांसद मंजू खनाल मौजूद रहीं। सांसदों ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत किया और दशहरा, दीपावली व छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कपिलवस्तु क्षेत्र नंबर दो के सांसद और पूर्व पुलिस अधिकारी विक्रम थापा ने कहा कि नेपाल में पर्यटन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत से आने वाले धार्मिक श्रद्धालु और पर्यटक भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई पर्यटक एक दिन के भंसार (सीमा शुल्क अनुमति) के बजाय दो दिन नेपाल में रुक जाता है तो उसे भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने सरकार से इस मामले में लचीला रुख अपनाने का आग्रह किया ताकि भारतीय पर्यटकों को अनावश्यक परेशानी न हो और अधिक से अधिक पर्यटक नेपाल आ सकें।सांसद थापा ने नेपाल में हाल के महीनों में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए भारत सहित उन सभी देशों के प्रति आभार जताया, जिन्होंने संकट के समय नेपाल की मदद की। कार्यक्रम के आयोजन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव सुवेदी, जिला सचिव यमलाल आचार्य, संगठन उपसभापति बजरंगी प्रसाद चौधरी, पूर्व मंत्री दान बहादुर चौधरी और माया देवी गांवपालिका के अध्यक्ष कमलेश दुबे की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भागीदारी की।