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Siddharthnagar News: बर्डपुर में दो जगह आग से लाखों का सामान राख

Sun, 18 Oct 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:41 PM IST
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Siddharthnagar News: Goods worth lakhs reduced to ashes due to fire at two places in Bardpur
बर्डपुर। कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के मोहनाजोत गांव में सभासद जमाल अहमद के मकान और मोहाना थाना क्षेत्र के बर्डपुर-नौगढ़ मार्ग स्थित मोबाइल शॉप में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दोनों घटनाओं में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। नुकसान का आकलन भी नहीं हो पाया है।
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जानकारी के अनुसार, मोहनाजोत गांव में बीती रात सभासद जमाल अहमद के मकान में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण चार कमरों में रखा सामान उसकी चपेट में आ गया। बेड, अलमारी में रखे जेवरात और नकदी, कूलर, फ्रिज, कपड़े, दरवाजे और खिड़कियां जलकर नष्ट हो गए। मकान की छत को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई। अग्निकांड में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है।
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वहीं, बर्डपुर-नौगढ़ मार्ग स्थित मोबाइल शॉप में रविवार सुबह आग लग गई। दुकान मालिक बृजेश जायसवाल शनिवार रात दुकान बंद कर अपने घर बनियाभारी चले गए थे।
रविवार सुबह करीब आठ बजे उनके भाई गणेश दुकान पर पहुंचे तो अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद तेज आवाज के साथ दुकान के सामने लगा शीशा टूट गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए।
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स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग से दुकान में रखा एसी, मोबाइल फोन, एलसीडी, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। दोनों घटनाओं में नुकसान का सही आकलन नहीं हो सका है।
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