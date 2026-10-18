Siddharthnagar News: बर्डपुर में दो जगह आग से लाखों का सामान राख

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जानकारी के अनुसार, मोहनाजोत गांव में बीती रात सभासद जमाल अहमद के मकान में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण चार कमरों में रखा सामान उसकी चपेट में आ गया। बेड, अलमारी में रखे जेवरात और नकदी, कूलर, फ्रिज, कपड़े, दरवाजे और खिड़कियां जलकर नष्ट हो गए। मकान की छत को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई। अग्निकांड में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है।वहीं, बर्डपुर-नौगढ़ मार्ग स्थित मोबाइल शॉप में रविवार सुबह आग लग गई। दुकान मालिक बृजेश जायसवाल शनिवार रात दुकान बंद कर अपने घर बनियाभारी चले गए थे।रविवार सुबह करीब आठ बजे उनके भाई गणेश दुकान पर पहुंचे तो अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद तेज आवाज के साथ दुकान के सामने लगा शीशा टूट गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए।स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग से दुकान में रखा एसी, मोबाइल फोन, एलसीडी, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। दोनों घटनाओं में नुकसान का सही आकलन नहीं हो सका है।