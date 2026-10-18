Siddharthnagar News: बांसी में पहली बार हुआ गरबा महोत्सव, डांडिया की धुन पर देर रात तक झूमे लोग

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- स्थानीय युवाओं ने किया आयोजन, नगर और आसपास के क्षेत्रों से जुटे श्रद्धालुबांसी। शारदीय नवरात्र के अवसर पर कस्बे के एक मैरिज हाल में शनिवार की रात पहली बार गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। रंगारंग गरबा और डांडिया की धूम के बीच श्रद्धालु और युवा मां दुर्गा की भक्ति में सराबोर नजर आए। पारंपरिक पोशाक पहनकर पहुंचे प्रतिभागियों ने डीजे और गरबा गीतों की धुन पर डांडिया खेला। देर रात तक चले कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।कार्यक्रम की शुरुआत मां आदिशक्ति दुर्गा की संगीतमय आरती और पूजा-अर्चना के साथ हुई। इसके बाद गरबा और डांडिया का सिलसिला शुरू हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों ने संगीत की धुन पर ताल मिलाकर माहौल को उत्सवमय बना दिया। नगर में पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित इस महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। आयोजन की सफलता में स्थानीय युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।कार्यक्रम का आयोजन अखंड वर्मा, हरजीत सिंह उर्फ सनी, सरिता गुप्ता, नितेश गुप्ता, आकाश गुप्ता, मनोज अग्रहरि, सोनू मोदनवाल, अनिल अग्रहरि और अजय गुप्ता आदि ने किया।इस अवसर पर पूजा पाल, अनुपमा सिंह दुबे, पूनम जायसवाल, प्रतिमा वर्मा, सोनू जायसवाल, अमय पांडेय सहित नगर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।