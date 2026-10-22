Siddharthnagar News: लाठी से करतब दिखाते समय गिरे पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष, मौत

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हालत गंभीर होने पर परिजन जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।जानकारी के अनुसार, बुधवार रात कस्बे में दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इसमें शामिल अखाड़े में युवा और अन्य लोग लाठीबाजी सहित विभिन्न करतब दिखा रहे थे। हर साल की तरह श्याम सुंदर चौधरी भी अपने आवास के सामने लाठी से करतब दिखा रहे थे।इसी दौरान वह अचानक गिर पड़े। कुछ लोगों ने तेज आवाज में बज रहे डीजे के कंपन के बीच उनके लड़खड़ाने की चर्चा की, हालांकि उनकी मौत का डीजे की आवाज से कोई संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है।परिजन ने इस मामले में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। उनका कहना है कि 12-13 साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी लेकिन इसके बाद उन्हें कोई समस्या नहीं थी। थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया है। शव उन्हें साैंप दिया गया है। कस्बे में शांति व्यवस्था कायम है।